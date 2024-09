Já conferiu? Locais de votação podem ser consultados pelo e-Título

Faltam 8 dias! O primeiro turno das Eleições Municipais 2024 acontecem no dia 6 de outubro, e o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) já despolitizou a consulta dos locais de votação pelo aplicativo e-Título e pela internet.

O aplicativo também pode ser usado como documento de identificação na hora da votação, desde que tenha foto.

Para as pessoas que preferem consultar pelo computador, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na opção “Autoatendimento Eleitoral”, que disponibiliza o mecanismo “Onde Votar”, permitindo que o eleitor saiba com antecedência sua seção eleitoral, zona e endereço de votação.

Outra alternativa, elaborada exclusivamente para Mato Grosso do Sul, é consultar a relação com nomes e endereços listados pelo município, disponível clicando aqui. Baixe seu aplicativo e-Título com antecedência na Play Store e Apple Store.

