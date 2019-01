Jaime Verruck reforça compromisso com ações preventivas nas barragens de MS

Logo após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Belo Horizonte,o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, reforçou seu compromisso de manter ações preventivas nas barragens de Mato Grosso do Sul.

Jaime, que cumpre agenda com o com o governador Reinaldo Azambuja, em Brasília, lamentou o ocorrido em Belo Horizonte, lembrou que há dois anos, todas as barragens de Mato Grosso do Sul passaram por uma ampla vistoria. “Naquela oportunidade verificamos que as barragens não apresentavam nenhum tipo de risco e todas estavam devidamente licenciadas e dentro do padrão”, completou.

Para o secretário, o desastre ambiental de Mariana deveria ter servido para um processo de aprendizado, já que no Brasil inteiro. “Houve uma orientação do Governo Federal para que se fizesse a verificação de todas as barragens”, recordou.

O secretário comentou ainda que a partir das orientações do Governo Federal, feitas através do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o Governo do Estado, por meio da equipe de gerência de recursos hídricos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), ligado a Semagro, vem realizando um trabalho rotineiro de segurança de barragens.

Deixe seu Comentário

Leia Também