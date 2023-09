JD1TV: Auxiliar de pedreiro é socorrido após cair em buraco de 2m

Um homem precisou ser resgatado na tarde desta segunda-feira (18) após cair dentro de um buraco de pouco mais de 2 metros de profundidade em uma obra na Avenida Gury Marques, no bairro Chácara das Mansões, em Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o auxiliar de pedreiro estava trabalhando no local quando perdeu o equilíbrio e caiu dentro do buraco, que tem cerca de dois metros de profundidade, e bateu a cabeça no concreto, ficando ferido.

Para ser retirado do buraco, o homem precisou ser içado pelos Bombeiros, que tiveram que montar um sistema no local para realizar o resgate.

A vítima, de 31 anos, disse que ficou tonto durante o trabalho, se desequilibrou e caiu. Ele estava utilizando capacete e equipamento de proteção individual (EPI), porém, segundo os Bombeiros, o local deveria estar isolado, já que o buraco é profundo.

Durante o resgate, ele permaneceu consciente e orientado, mas ainda foi encaminhado para a Santa Casa, dada a altura que caiu e o impacto da cabeça contra o concreto.

Confira o resgate:

