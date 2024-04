JD1TV: Riedel e Energisa inauguram 'flor solar' no Parque das Nações Indígenas

Foi inaugurada e entrou em funcionamento nesta terça-feira (30), a primeira Flor Solar do estado de Mato Grosso do Sul. O projeto, que tem mais de 5 metros de altura, está localizado no Parque das Nações e tem pétalas equipadas com painéis solares, capazes de acompanhar os diferentes ângulos de incidência solar ao longo do dia. Isso significa que ela abrirá e fechará devido ao sistema integrado e inteligente de geração fotovoltaica de energia elétrica.

Em coletiva à imprensa, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, destacou que o estado tem hoje em dia 94% da sua geração de energia a partir de fontes renováveis, como hidráulica, biomassa e fotovoltaica. Por isso, para ele, a instalação de hoje vai de encontro com o ‘eixo de desenvolvimento’ de MS, que é a sustentabilidade.

“Mato Grosso do Sul é um estado que vem avançando e praticamente concluindo uma transição energética, por isso essa flor mostra um pouco disso. São vários projetos estruturais que vêm sendo aplicados ao longo do estado que talvez, começou com o maior deles com o Ilumina Pantanal, atendendo mais de três mil familiares que moram em locais remotos e que hoje, tem a tecnologia de geração fotovoltaica, bateria de última geração e manutenção de energias”, disse Riedel sobre o tema.

Para o JD1, o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, destacou que o projeto é uma parceria com a AGEMS (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), sendo como um ‘presente’ para a população sul-mato-grossense para comemorar os 10 anos da concessionária no estado.

“É um espaço que desenhamos para a população, já que tem um quiosque onde é possível carregar o celular e tomar um tereré enquanto espera. Esse é um espaço que estávamos dando ao Mato Grosso do Sul, esperamos que seja muito bem aproveitado”, disse Vinhaes.

Mais futuramente, as equipes do governo do estado irão estudar a possibilidade de instalação de uma sonda, que irá disponibilizar wi-fi gratuito na área.

“Esse projeto é um marco dentro da inovação que a AGEMS vem trabalhando, focando na melhoria e na eficiência dos serviços, e na educação para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. A Flor Solar une turismo com sustentabilidade e consciência ambiental para as pessoas sobre o uso da energia limpa", pontuou o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis.

