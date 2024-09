JD1TV: Ventania derruba árvores em várias partes de Campo Grande

Ventos fortes derrubaram árvores em Campo Grande entre o final da manhã e o começo da tarde desta quinta-feira (26). Ainda assim, não foram registradas chuvas na Capital.

Conforme o apurado pelo JD1, a ventania atingiu a cidade de ‘norte a sul’, uma vez que uma das árvores que caiu foi perto do Trevo Imbirussu, na Avenida Manoel da Costa Lima. Por ser de grande porte, a pista ficou completamente interditada.

Outro relato encaminhado a reportagem aponta que uma árvore caiu sobre um carro na região do Jardim Autonomista.

Veja vídeo: