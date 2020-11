Jeri Bar diz que incômodos estão sendo resolvidos

O proprietário do Jeri Bar, José Roberto disse ao JD1 Notícias, que a reclamação dos moradores da rua dos fundos do estabelecimento, sobre acúmulo de lixo no local, e que foi alvo de matéria agora há pouco, está sendo solucionado.

“Estamos cientes do que está acontecendo e dispostos a resolver. Colocamos o contêiner lá pois estávamos fazendo uma obra justamente para melhorar a questão da acústica e não causar transtorno com o barulho. A respeito do lixo, estamos tentando resolver isso com a Solurb, foi identificado que ou eles não pegam todo o lixo dos contêineres ou eles derrubam no chão, sem juntar”, afirma ele.

A respeito do horário de funcionamento do local, ele informou que as atividades são encerradas até no máximo as 23h, para não prejudicar a vizinhança. “Quando vemos que está dando 22h30 ou 23h já encerramos o show e deixamos o som ambiente. Os funcionários saem as 00h20, não tem como a casa funcionar além desse horário. Se ele estiver algum barulho deve ser das conversas e do som ambiente. Já passamos por fiscalização da Policia Militar e da Semadur, que fizeram o teste de decibéis, atestando que estávamos abaixo do limite permitido por eles”, conta.

Outra questão elucidada por eles foi sobre as pragas que aparecem. “Nós também sofremos com o aparecimento de ratos e baratas, vira e mexe temos que fazer uma dedetização. O bairro ainda tem muitos terrenos baldios, não é culpa do nosso lixo que esses animais estejam aparecendo, eu olhei e a maioria do lixo é papelão. Fizemos uma solicitação para que o lixo seja retirado todo dia, mesmo pagando a taxa que seria cobrada pela empresa”, afirma José Roberto. E a respeito da reclamação do carro dos funcionários, foi informado a reportagem que eles são orientados a estacionar na mão certa e nunca na frente de portão dos vizinhos do bar. “Todos são orientados assim, porque não é o que eu iria querer que acontecesse se eu fosse morador do entorno do bar”, finaliza.

O caso

O vizinho dos fundos do estabelecimento fez uma publicação nas redes sociais reclamando do lixo deixado pelo bar, que estava espalhado pela rua. Ele também faz reclamação a respeito do barulho que, segundo ele, vai madrugada a dentro em dias de show ao vivo.

