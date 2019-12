João do Gelo, pai de João Bosco morre aos 61 anos

Saiba Mais Polícia Dois morrem e carro fica destruído após colisão com caminhão

O empresário João Bosco Homem de Carvalho, 61 anos, conhecido como João do gelo, pai do Cantor João Bosco da dupla com Vinícius, faleceu na madrugada deste sábado (21), após complicações médicas.

João do Gelo teve complicações devido a um procedimento cirúrgico, realizado na última semana, em Campo Grande.

O corpo será velado e enterrado em Coxim, Mato Grosso do Sul, onde ele morava e era muito conhecido na cidade. João do Gelo deixou esposa, filhos e netos.

A assessoria da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius em nome de toda a família e amigos de João do Gelo agradeceu o carinho que fãs e conhecidos estão dedicando.

João Bosco cancelou o show que teria na noite de hoje e Vinícius realizará o compromisso sozinho.

