Dois morrem e carro fica destruído após colisão com caminhão

Um acidente de trânsito matou Arindo Luiz de Morais, 63 anos, e Marcos Antônio de Miranda, 47 anos, na noite de segunda-feira (9), na rodovia BR-359, em Alcinópolis, interior do Mato Grosso do Sul.

As vítimas estavam em uma caminhonete e colidiram com um caminhão baú sem carga. As vítimas ficaram presas entre as ferragens e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar de Alcinópolis e da PRF mas não resistiram.

O motorista do caminhão afirmou que seguia pela via sentido de Coxim a Alcinópolis, quando a caminhonete que trafegava em sentido oposto invadiu a pista contrária repentinamente, resultando na colisão.

O motorista do caminhão não se feriu com gravidade. Ainda conforme apurado, chovia bastante no local e a caminhonete não tinha ar, fazendo com que as janelas ficassem embaçadas, o que pode ter contribuído para o acidente.

