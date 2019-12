Criança de dois anos morre em acidente fatal

Sarah Chaves, com informações do G1

A jovem Raquel Cristina Mazoco, 25 anos, e Maria Luisa dos Santos, 2 anos, morreram em um acidente que ocorreu no sábado (7) na rodovia Transbrasiliana em Promissão, São Paulo.



Outras seis pessoas que estavam no mesmo veículo ficaram feridas, entre elas, duas crianças, foram socorridas em estado grave e levadas para o Hospital Geral de Promissão e Santa Casa de Lins (SP)



De acordo com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, as oito vítimas seguiam sentido São José do Rio Preto (SP) quando capotou após ser atingido na traseira por outro veículo.



O motorista que bateu na traseira do veículo das vítimas fugiu sem prestar socorro.



A polícia encontrou o carro que causou o acidente estacionado em frente a um sítio em Promissão. Ele foi apreendido e o dono não foi encontrado. A Polícia Civil segue investigando.

Deixe seu Comentário

Leia Também