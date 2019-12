Duas pessoas morreram em grave acidente na BR-262

Um grave acidente de carro aconteceu durante a madrugada deste sábado (7) na rodovia estadual que dá acesso a BR-262, próximo a Dois Irmãos do Buriti, deixando dois mortos.

De acordo com informações, por volta das 4h10, quatros pessoas estavam no meio da via, no trecho que tem uma pequena subida, quando um Palio estava na rodovia e tentou desviar, mas atingiu umas das transeuntes.

Logo depois, um Gol, que vinha no sentido oposto, também se envolveu no acidente.

O acidente foi motivo de revolta pois cinco horas depois, a perícia ainda não tinha comparecido ao local e os corpos das vítimas estavam expostos na BR.

Entre as vítimas estava uma pastora que ia pregar para o presídio de Aquidauana, as outras ainda não foram identificadas.

