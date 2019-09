Motorista de carreta bate em guard-rail e cai em barranco na BR-262

Priscilla Porangaba, com informações do Rádio Caçula

Um Motorista, de 30 anos que não foi identificado, ficou ferido na tarde dessa quarta-feira (25) após bater em um guard-rail e cair em um barranco na BR-262, em Três Lagoas.

Segundo o site Rádio Caçula, o motorista seguia nas proximidades da rotatória do bairro Jupiá, quando um carro tentou fazer uma ultrapassagem perigoso.

Para não bater no veículo, o condutor da carreta jogou o veículo para o acostamento. A carreta colidiu contra o guard-rail, o concreto cedeu e o veículo acabou caindo no barranco. Chovia no momento do acidente.

O motorista foi socorrido com escoriações leves e encaminhado para uma unidade de saúde da cidade.

