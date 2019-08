Jovem morre ao bater moto na traseira de ônibus na BR-262

Maykon dos Santos de Almeida, 18, morreu ao bater na traseira de um ônibus em Corumbá. Ele pilotava motocicleta que colidiu na traseira de um ônibus na BR-262.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os veículos seguiam pela rodovia quando o condutor do ônibus teria realizado conversão para entrar na rua José Maciel de Barros, fazendo com que o motociclista atingisse a traseira do coletivo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu ) foram acionadas, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos, teve traumatismo craniano e morreu no local.

O motorista do ônibus e os passageiros não ficaram feridos.

