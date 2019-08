Vídeo - Carreta tomba e interdita trecho da BR-262 por 4 horas

Mauro Silva, com informações do JP News

Tombamento de carreta que transportava eucaliptos na BR-262, via que liga Três Lagoas a Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (19) provocou congestionamento e interdição do trecho.

O acidente aconteceu às 8h da manhã de hoje no Km 85 da rodovia. Com a mobilização da empresa responsável pela carreta e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi retirado da pista possibilitando que o trânsito no local retornasse ao normal depois de quatro horas de interdição.

Mesmo com a gravidade do acidente, o condutor do veículo não se feriu, ele estava sozinho no caminhão. A empresa Eldorado Brasil, por meio de nota, disse que “realiza treinamentos de rotina com os seus motoristas para garantir a segurança nas vias”.

A empresa declarou também que está colaborando com a PRF para descobrir as causas do acidente.

