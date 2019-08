Vídeo mostra sequestradores perseguindo veículo de vendedor

Sarah Chaves, com informações do Ponta Porã Informa

O vendedor de jóias Roney Fernandes Romeiro, 35 anos, foi sequestrado na manhã deste domingo (18), quando trafegava pela rua Presidente Vargas, quando foi fechado por homens que estavam em uma camionete branca, em frente ao hotel pousada do Bosque, em Ponta Porã. A ação foi capturada pelas câmeras de segurança do local.

Os sequestradores estavam com armas de grosso calibre retiraram a vitima de seu carro e fugiram tomando rumo ignorado. A Polícia informou que os familiares da vítima já registraram o boletim de ocorrência a respeito da ação e do desaparecimento do Roney Fernandes Romeiro.



Na Polícia Civil, onde foi registrado o boletim de ocorrência, a mãe de Roney disse que na noite de sábado (17), o vendedor tinha saído de casa para cobrar a dívida de uma cliente que havia comprado joias dele.

Neste domingo Roney contou para a mãe que teria agredido a mulher, identificada como Bruna. A reportagem apurou com moradores e fontes policiais da fronteira que Roney não possui ligações com o crime organizado.

Veja o vídeo do momento:

