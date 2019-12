Homem morre preso nas ferragens do carro após acidente

Sarah Chaves, com informações do Dourados Agora

O agente penitenciário Hudson Handerson Guedes Silva, 37 anos, morreu após colidir o carro com um caminhão na noite de sexta-feira (6), enquanto seguia pela BR-163, em Dourados.

O motorista do caminhão, afirmou que seguia no sentido MS-156, quando na região da Penitenciária Estadual (PED) teve a pista invadida pelo veículo no qual Hudson estava dirigindo.

Com o impacto da colisão, o agente ficou preso em ferragens, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida, no entanto, não resistiu e morreu.

A Polícia rodoviária Federal e Estadual estiveram no local para investigar as causas do acidente.

