PM se acidenta em perseguição e precisa de ajuda para pagar cirurgias

O soldado Augustus Alexandre Ferriol, 31 anos, integrante do Grupo Especializado Tático Motorizado (Getam) da Polícia Militar de Ponta Porã, sofreu um acidente durante uma perseguição tática e precisa de ajuda para bancar os gastos das cirurgias que fez, e do tratamento que precisará fazer.

Augustus estava em perseguição a um ladrão no dia 16 de novembro quando foi atingido por uma caminhonete. O PM que é de Ponta Porã, foi levado para o hospital de Dourado, onde já passou por quatro cirurgias, sendo uma do fêmur, tíbia, rádio, ossos do pé, onde infelizmente acabou perdendo dois dedos, além de toda região lombar estar queimada.

O soldado passou pelas últimas três cirurgias na noite de sexta-feira (6), na boca e ossos da face, mas tem uma porcentagem de gastos que o convênio da CASSEMS não cobre, que são de 20%.

O JD1 Notícias entrou em contato com a esposa do solda, Delquis Delgado, ela afirmou que as despesas das cirurgias são muitas e o convênio não cobre. "Vamos gastar com medicamentos e próteses, além do pino que ele irá colocar no tornozelo, o que gera muitos custos", falou.

No Facebook é possível ver o apoio dos amigos em divulgar o caso de Augustus, e muitos se solidarizam pelo soldado.

Amigos e familiares pedem para quem puder enviar qualquer quantia para ajudar nas despesas pode fazer depósito no Banco do Brasil

Agência: 8050-0

Conta corrente: 43.999-1

Augustus Alexandre Ferriol Benites

Deixe seu Comentário

Leia Também