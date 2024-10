Joelma cancela "Cruzeiro Isso é Calypso em Alto Mar"

Joelma anunciou, nesta quinta-feira (17), o cancelamento do evento "Cruzeiro Isso é Calypso em Alto Mar". A decisão foi tomada faltando pouco mais de um mês para o embarque no navio.

“A Jmusic Produtora informa o cancelamento do evento Cruzeiro Isso é Calypso em Alto Mar. A decisão foi tomada em decorrência da falta de transparência e do não cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa responsável, Murai Viagens e Turismo Ltda. (também conhecida como Sun7Live)”, informou a equipe de Joelma em nota.

Ontem (16), a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, contou que os fãs da cantora estavam cobrando um posicionamento por causa da falta de organização que se arrastava a meses. O público que comprou as cabines estava preocupado com a possibilidade de um golpe.

Inicialmente, o show em alto mar foi divulgado para o período de 28 de novembro a 01 de dezembro. No entanto, a produção mudou para 25 a 29 do próximo mês, sem aviso prévio.

Ainda segundo a empresa, uma ação judicial foi iniciada para que a Murai Viagens e Turismo Ltda. retire qualquer divulgação em relação ao evento do ar. “A Jmusic tentou uma composição extrajudicial com a referida empresa, mas não tendo sido possível, ingressou com a competente ação judicial através da qual obteve liminar para que a Murai Viagens e Turismo Ltda. retire imediatamente qualquer divulgação do evento em suas redes sociais e plataformas digitais, incluindo a vinculação do evento com qualquer imagem da cantora Joelma, sob pena de multa diária, a fim de se evitar que consumidores sejam ludibriados a adquirirem as cabines do cruzeiro”, escreveu.

Leia a nota completa na íntegra:

