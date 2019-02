Jovem comete suicídio na casa dos avós

Da redação com informações do Nova News

Willyan de Oliveira Guedes Xavier de Andrade Bazan, 19 anos, foi encontrado morto no domingo (24), na residência onde morava com os avós, em Nova Andradina.

De acordo com informações do site Nova News, a avó de Willyan chegou a sua casa e se deparou com a vítima pendurada por uma corda na varanda dos fundos da residência.

A avó pediu ajuda para os vizinhos que tiraram o jovem da corda e chamaram o socorro, ao chegar, a equipe constatou a morte de Willyan. O jovem era criando com os avós e o ainda não há informações sobre o que motivou o suicídio.

