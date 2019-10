Jovem faz cirurgia para retirar pinça alojada no pênis

Sarah Chaves, com informações do O Dia

Um homem de 22 anos precisou passar por um procedimento médico após ficar por quatro anos com uma pinça de oito centímetros alojada na uretra na Arábia Saudita. O caso foi reportado pelo jornal médico Urology Case Reports.

Segundo a publicação, o jovem foi até o hospital afirmando que tinha "histórico de ter inserido um corpo metálico estranho na uretra quatro anos atrás". Apesar disso, ele garantiu que não sentia incômodos ou dor na região.

Um raio-x foi realizado e o homem foi levado para a mesa cirúrgica. No local, ele recebeu anestesia geral e os médicos puderam analisar melhor a posição da pinça. Os profissionais aplicaram "pressão" no pênis do rapaz para fechar a pinça e a retiraram com um fórceps.

Ele recebeu uma sonda e se recuperou bem. O motivo pelo qual o objeto foi inserido na uretra dele, porém, não foi descoberto pelos médicos. "Quase todos os casos do tipo são feitos pra gratificação sexual", afirmou o urologista Richard Viney em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. Ele disse que casos de pessoas inserindo canetas e até mesmo cabos de telefone são comuns na medicina.

