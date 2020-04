Jovem morre no CRS Tiradentes após quatro dias de dores

Jenifer Tais Rodrigues de Morais, 18 anos, morreu na noite de domingo (12) horas depois de ser atendida no Centro Regional de Saúde (CRS), Tiradentes, em Campo Grande. Ela sofria de bronquite asmática.

De acordo com o registro policial, na quinta-feira (9), ela procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário. Ela foi medicada e ficou em observação na área vermelha até sexta-feira (10). No sábado (11), Jenifer começou a se queixar de dores no peito e braço esquerdo, tomou remédio em casa e voltou a sentir dores.

No domingo (12), por volta das 17h, ela foi socorrida e encaminhada para o CRS Tiradentes. Lá, foi atendida por um médico cujo nome a família não recorda, que teria dito que o que Jenifer estava sentindo era emocional. “80% dos casos da bronquite asmática é emocional”, teria dito o médico que prescreveu para a jovem tomar o medicamento Diazepan e Dexametasona.

Depois de receber os medicamentos, Jenifer foi encaminhada para área vermelha e em seguida o médico informou que ela havia sofrido uma parada cardíaca e que estava entubada, porém estável e seria transferida para um hospital. Pouco tempo depois, a jovem teve outra parada cardíaca, não resistiu e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), Cepol , como morte a esclarecer.

