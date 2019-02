Jovem pula no rio Taquari e desaparece

Joilson Francelino com informações do Coxim Agora

Maiester A. Pascoal, 24 anos, desapareceu no rio Taquari, quando pulou na água na tarde de domingo, em Pedro Gomes.

Informações do site Coxim Agora apontam que Maiester estava com amigos no momento em que pulou no rio. Ao mergulhar, o jovem começou a se debater na água e em seguida desapareceu. Seus amigos tentaram salva-lo, mas não conseguiram.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local onde o jovem desapareceu. As buscas encerraram durante a noite de domingo e foram retomadas na manhã desta segunda-feira.

