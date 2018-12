Professor desaparece ao sair de banco

O professor de filosofia, Paulo Henrique Costa dos Santos, 23 anos, desapareceu por volta das 13h de quarta-feira (26), após sair de casa para sacar uma quantia de R$ 4 mil, em Gloria de Dourados.

De acordo com informações da mãe dele, Cicera Regina Rafael Costa, 49 anos, o último contato de Paulo com conhecidos foi por volta das 13h15 via mensagem de celular. Ele foi visto saindo do banco, entrando em dois comércios da cidade e desapareceu.

As informações são desencontradas e uma pessoa disse a família,que Paulo teria sido visto na saída da cidade. Ele estaria em um carro próximo ao trevo de acesso aos municípios de Naviraí e Ivinhema.

A família está desesperada e pede informações e ajuda da população para encontrar. Quaisquer notícias podem ser repassadas por meio dos números 3466-1503, 67 99621-5724 e 99948- 0818

