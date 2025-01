Justiça e Segurança lançarão Monitor da Violência Contra a Mulher

Com os ajustes dos últimos detalhes, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (SEJUSP) lançam o ‘Monitor da Violência Contra a Mulher’ na próxima segunda-feira (27) às 16h, no salão Pantanal, na sede da Corte.

O Projeto irá nortear ações preventivas e repressivas no enfrentamento à violência de gênero, bem como fomentar políticas públicas e subsidiar produção de conhecimento e pesquisa para o Sistema de Justiça e comunidade acadêmica. A iniciativa foi idealizada pela Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, Coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJMS e pelo Secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Delegado Carlos Videira

O Monitor da Violência Contra a Mulher integra dados e informações sobre casos de violência doméstica, feminicídios, estupros e demais crimes contra a mulher, consumados e tentados, a partir de ferramentas como Business Intelligence (BI), visando contribuir para a redução dos índices de violência doméstica.

Participaram da reunião, além da Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, o Juiz titular da 3ª Vara de Violência Doméstica da capital, Vinicius Pedrosa Santos, o Secretário-Executivo de Segurança Pública, Coronel Wagner Ferreira da Silva, o Superintendente Delegado Tiago Macedo dos Santos, o Investigador Michel Weiler Neves, a Policial Penal e Analista de informações Lidiane Ribeiro Machado Nunes, e servidores do TJMS.

