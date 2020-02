Lamborghini que apareceria em série de TV fica destruída após enchente

Sarah Chaves, com informações do Auto Esporte

A Lamborghini Huracán avaliada em R$ 1,6 milhão que ficou submersa durante as enchentes em São Paulo foi rebocada por um guincho na quarta-feira (12), da garagem onde estava desde o início da semana, na Vila Leopoldina, na Zona Oeste, da cidade.

O modelo pertence a produtora de conteúdo Trend Innov Action e está envolvido no projeto "Mutant Supercars", que teria uma série de vídeos sobre a transformação do carro. O processo viraria um documentário de TV mostrando as etapas de preparação até o carro atingir 1.500 cavalos. No final, o modelo seria leiloado, e o dinheiro doado a alguma instituição beneficente.

O preparador automotivo Fernando ‘Mutant’ Santos, que estava como o carro em sua residência, contou ao G1 que não consegue dormir desde o incidente, mas ressalta que muitos perderam mais que ele no desastre. "Bem material a gente trabalha, conquista, dá nossos 'pulos' para resolver, mas teve gente que perdeu vida. Tá muito além do prejuízo desse carro, e só se fala disso", afirmou Fernando Santos.

Apesar de estar com o carro em sua garagem, o preparador não é dono da Lamborghini. O modelo pertence a produtora de conteúdo Trend Innov Action.

Ainda não está definido como será o futuro do carro. Ele foi levado a um galpão na cidade, onde a produtora avaliará o seu futuro.

"O prejuízo é algo que a gente ainda não pode mensurar. Pode ser 10% do valor do carro, pode ser 80% do valor", apontou o preparador.

Sobre o futuro do 'Mutant Supercars', os produtores estão trabalhando para manter os planos, mas tudo ainda é uma incógnita. "Agora está tudo meio em risco. A gente não sabe quando vai continuar o projeto, como vai continuar o projeto. Quanto vai ficar para arrumar esse carro", finalizou Fernando Santos.

