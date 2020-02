Chuvas intensas deixam São Paulo submersa

Sarah Chaves, com informações do G1

A cidade de São Paulo foi atingida por uma chuva intensa na madrugada desde domingo (9), e que deve continuar ao longo do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A chuva pode variar de intensidade entre moderada e forte.

Desde a madrugada o CGE emitiu estado de atenção para alagamentos em toda a capital paulista. Por volta das 7h25, desta segunda-feira (10), eram registrados 76 pontos de alagamentos, sendo 68 intransitáveis e oito transitáveis.

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de sua conta no Twitter, que recebeu ao longo da madrugada: 24 chamadas para desabamentos; 245 chamadas para enchentes; 27 ocorrências de queda de árvore

As marginais Tietê e Pinheiros têm trechos intransitáveis. O funcionamento dos transportes públicos está prejudicado. A Zona Oeste da cidade foi a mais afetada. A recomendação dos bombeiros é que as pessoas evitem sair de casa.

Há problemas também no transporte público. A circulação de trens na linha 9 Esmeralda da CPTM está interrompida entre as estações Osasco e Santo Amaro por causa de alagamentos. Os ônibus do sistema Paese foram acionados.

A operação dos ônibus metropolitanos também está comprometida, com dificuldade de circulação dos veículos e atrasos por causa das vias alagadas. A recomendação é que os passageiros consultem a situação da linha em tempo real por aplicativo. O rodízio de veículos foi suspenso.

Um homem de 33 anos, que desapareceu na enchente em São Bernardo do Campo, teve o corpo encontrado por volta de 6h30 desta segunda pelos bombeiros e um piscinão.

Deixe seu Comentário

Leia Também