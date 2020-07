Leitor flagra atendente sem máscara no CRS Tiradentes

Um leitor que preferiu ter a identidade preservada encaminhou, no início da noite desta quarta-feira (22), uma imagem que mostra um atendente sem máscara, dentro do Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes, em Campo Grande.

De acordo com o leitor, o funcionário que está sem a máscara é o que atende o paciente antes da triagem. “Vi outro pessoal da recepção andando sem máscara pra dentro do posto, ai quando chega na recepçãoo colocam a máscara. Estou aqui com sintomas de Covid-19”, disse o paciente.

Há mais de um mês, Campo Grande decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos e privados. Caso as pessoas e se recusem a cumprir a determinação, serão considerados infratores e responderão por crime descumprimento de medida sanitária preventiva e de desobediência.

Deixe seu Comentário

Leia Também