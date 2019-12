Limite de saque imediato do FGTS passa para R$ 998

Sarah Chaves, com informações do G1

Os beneficiários com conta vinculada ao do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), poderão sacar até R$ 998, valor correspondente ao salário mínimo, para quem possuir o saldo na conta. Nova Lei foi sancionada nesta quinta-feira (12), pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

O limite para saque do fundo de garantia era de R$ 500 e passou para R$ 998. Essa quantia pode ser retirada pelo trabalhador com mais de R$ 998 na conta, o limite de saque por conta segue sendo de R$ 500.

As pessoas que se enquadram na regra do salário mínimo e já sacaram os R$ 500 poderão sacar os R$ 498 restantes. O prazo limite para a retirada é 31 de março de 2020.

Bolsonaro vetou quatro trechos da MP. Um relacionado à fiscalização do fundo de garantia e três à concessão de benefícios. O aumento do valor do saque imediato foi proposto na Câmara pelo deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

De acordo com o governo, os saques na modalidade imediato devem injetar R$ 3 bilhões na economia.

Para quem tem conta poupança na Caixa, o crédito referente ao saque imediato já entrou automaticamente. Para quem não tem, há um calendário que leva em conta a data de nascimento do trabalhador.

