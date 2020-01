LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder; entenda como a “modinha” começou

Joilson Francelino, com informações do Tec Tudo

Nova moda entre os internautas, o meme LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder, ganhou as timelines no mundo todo. Até celebridades como Anitta, Camila Pitanga e Carolina Dieckmann entraram na onda, mas você conhece a origem da brincadeira?

O meme começou de uma maneira despretensiosa, quando a cantora Dolly Parton, de 74 anos, postou na última terça-feira (21) uma montagem com fotos que seriam adequadas para os perfis das quatro redes sociais e a seguinte legenda: “Conquiste uma mulher que possa fazer tudo isso”.

Na imagem, a artista aparece usando um blazer cinza na foto relacionada ao LinkedIn, um suéter de Natal no Facebook e peças jeans de um violão no Instagram. O perfil do Tinder teve um toque mais sensual, ela usou a foto com uma fantasia de Coelhinha da Playboy”.

As versões estão tanto de pessoas anônimas quanto de famosos e marcas estão sendo publicadas acompanhadas da hashtag #DollyPartonChallenge, o “Desafio da Dolly Parton”, ou apenas #DollyParton. Esta última tag registra mais de 400 mil publicações somente no Instagram.

Em pouco tempo a brincadeira ganhou o mundo e chegou ao Brasil.

