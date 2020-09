Live debaterá pandemia entre idosos

O Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos, realizam uma live no dia 29 de setembro, com o tema “Como amenizar os efeitos da pandemia nas pessoas idosas?” que deve complementar a Semana Estadual da Pessoa Idosa que inicia nesta sexta-feira (25) e se estende até o dia 1º de outubro.

A live terá a participação do deputado estadual Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar; da secretária-adjunta de Saúde dra Crhistine Maymone; do diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda e da subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, representando a Segov e fazendo a mediação da live.

A Semana Estadual da Pessoa Idosa, estabelecida pela pela Lei Estadual nº 4.796/2015, deve conscientizar o idoso e toda a sociedade sobre sua importância, bem como sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para a atenção às pessoas idosas.

Os idosos formam o grupo com maior risco de desenvolver complicações decorrentes da Covid-19, que podem inclusive levar à morte.

O Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, manifestou sua preocupação com as pessoas idosas na pandemia. “Aqui em Mato Grosso do Sul já estamos há seis meses convivendo com restrições, que impactam sobretudo os idosos, mais suscetíveis às complicações do novo coronavírus e que repentinamente se viram afastados da família e amigos. É preciso conversar com essa parcela da sociedade, que merece nossa atenção e nosso respeito, para que tenham informações e para que mantenham a saúde mental.”

Já a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizará a ação "Idoso em Dia" no dia 1º de outubro, das 9h às 16h em alusão ao Dia Internacional do Idoso, priorizando o atendimento a pessoas acima de 60 anos, para negociações e recuperação de crédito.

Live: “Como amenizar os efeitos da pandemia nas pessoas idosas?”

Data: 29 de setembro

Horário: 15h às 16h

Transmissão: Facebook Governo de MatoGrosso do Sul

