Lua de Sangue: Eclipse deixarÃ¡ a lua vermelha nesta terÃ§a-feira

O eclipse lunar conhecido como “Lua de Sangue” ocorre na madrugada desta terça-feira (3), entre 5h e 6h (horário de Brasília). No Brasil, porém, a visibilidade será limitada, já que o fenômeno acontece quando a Lua já estará próxima de se pôr.

Durante o eclipse, a Lua entra na sombra da Terra, chamada umbra, e passa a apresentar coloração avermelhada. O evento faz parte de uma sequência de quatro eclipses previstos para 2026, o primeiro foi um eclipse solar anular registrado em fevereiro.

Em entrevista à CNN Brasil, o astrônomo Thiago Gonçalves, diretor do Observatório do Valongo, explicou que o fenômeno poderá ser observado em partes das Américas, Ásia e Austrália.

No Brasil, a visualização será parcial e depende da localização. Regiões mais a oeste, como áreas do Amazonas e do Acre, têm maiores chances de observar ao menos parte do eclipse.

“Quando começar, a Lua já estará muito baixa no horizonte. Então, quem conseguir ver alguma coisa vai enxergar só um pouco”, afirmou o astrônomo.

Segundo o cronograma:

5h44: início do eclipse penumbral

6h50: início do eclipse parcial

8h04 às 9h02: fase total (não visível no Brasil)

De acordo com o especialista, os melhores locais para acompanhar o fenômeno completo são regiões onde ainda será noite durante a fase total, como áreas do Oceano Pacífico, incluindo países como Nova Zelândia e Fiji.

A coloração avermelhada da Lua ocorre porque a Terra se posiciona entre o Sol e o satélite, bloqueando a luz direta. Parte da luz solar atravessa a atmosfera terrestre e perde os tons azulados, permitindo que a luz vermelha chegue até a superfície lunar, efeito semelhante ao que faz o Sol parecer mais avermelhado ao nascer ou se pôr.

