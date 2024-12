Lula lamenta mortes em queda de avião em Gramado

Saiba Mais Geral Avião de pequeno porte cai no centro de Gramado e mata 10 pessoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou, em suas redes sociais, o acidente e a perda de vidas na queda de avião neste domingo (22), em Gramado, no Rio Grande do Sul, que deixaram dez mortos, incluindo crianças.

“Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, disse o presidente no X, o antigo Twitter.

A aeronave caiu e atingiu prédio de comércio da região e, por conta da fumaça, resultou em 15 pessoas encaminhadas para o hospital da cidade.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse na manhã que estava a caminho da cidade e informou que não tiveram sobreviventes do acidente. “Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência”, disse o governador gaúcho.

