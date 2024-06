Lulu Santos passa mal e é internado às pressas

O cantor Lulu Santos foi internado no Rio de Janeiro após passar mal nessa sexta-feira (7). O artista se sentiu mal em casa e foi para o hospital.

De acordo com a nota enviada à imprensa, o artista deu entrada na Clínica São Vicente e ficará sob observação pelas próximas 48h. O texto ainda afirma que o quadro de saúde de Lulu Santos é estável.

A nota ainda dá informações do estado de saúde: “Ele está sob cuidados médicos e o quadro de saúde é estável. Em função do ocorrido, está cancelada a participação do artista em festivais", encerrou.

Lulu Santos cancela shows

O artista era uma das atrações dó festival João Rock, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, neste sábado (8), e precisou cancelar a apresentação.

Além da participação no João Rock, para a qual a banda do cantor chegou a realizar a passagem de som, o show que ele faria no festival Salve o Sul neste domingo (9) também foi cancelado.

*Com informações do portal Metrópoles.

