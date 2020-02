Luta de Emilly continua e ela precisa de doação de plaquetas

Saiba Mais Geral Família pede ajuda para Emilly Vitória

A pequena Emilly Vitória, 5 anos, ainda enfrenta a luta contra a doença Moyamoya. A doença vai fechando as carótidas do cérebro e causando AVCs isquêmicos, se não tratada pode levar a morte. É rara, crônica e não tem cura.

Emilly está internada com o estado muito delicado. A família está atrás de plaquetas para ela, pois no Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) não há estoque. A doação é em nome de Emilly Vitória Saraiva de Jesus, internada no Hospital Universitário.

A luta dela começou desde que nasceu, diagnosticada com um defeito no septo atrial e, assim, tendo que fazer uma cirurgia no coração com um ano de idade, para corrigir. Logo depois, veio uma anemia crônica, que permanece até hoje. Além de problemas na tireoide.

