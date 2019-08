Mãe e filha de 5 anos que tiveram a casa queimada pedem doações

A jovem Kevelyn Pacheco Gomes, 22 anos, que teve sua casa incendiada enquanto dormia na última quarta-feira (14), na rua Eunice Wever, no bairro Santo Antônio, residência onde mora com a filha de 5 anos, em Campo Grande, pede ajuda para doações.

De acordo com a vítima ela estava dormindo quando ouviu a filha falando que a casa estava pegando fogo, Kevelyn saiu de casa com a criança e usou o corpo para proteger a menor. Vizinhas que viram a fumaça foram ajuda-la a sair da residência.

A suspeita é que o incêndio tenha começado por um desgaste na fiação. Kevelyn chegou na Santa casa com queimaduras de segundo grau, a criança não teve ferimentos graves.

O pedido de Kevelyn é para quem puder ajudar com doações para de móveis, doações e alimentos, pode entrar em contato com ela no número (67) 99104-4607 ou com a irmã Kemela no (67) 99215-4003

