Marquinhos diz que não pode decidir sobre abertura de boates

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, afirmou durante uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (6), que não tem data para voltar com as atividades consideradas de alto risco, como o funcionamento das boates, que são muito requisitadas, porém é um local onde há muita aglomeração.

De acordo com Marquinhos, a decisão sobre a abertura de boates e outros locais está acima do Executivo. “A gente depende de liberações e recomendações do Ministério da Saúde, ainda que eu tenha uma opinião formada, eu não posso decidir sobre, boates, ginásios de esporte, jogos de futebol, teatro, cinema e escolas particulares", alegou o prefeito.

Ainda segundo ele, todos esses itens que dependem de autorização do Ministério da Saúde, não estão fechados apenas em Campo Grande. “É em todo o Brasil, então não há como nesse momento, ainda que eu quisesse, determinar a abertura de nenhum desses itens”, finalizou Marquinhos Trad.

O fechamento dos locais citados pelo prefeito, está disposto de acordo com o decreto n. 14.257, de 17 de abril de 2020, que determina a vedação do funcionamento de espaço kids, playgrounds e similares no interior dos estabelecimentos. Aulas presenciais do ensino regular, incluindo a rede municipal e particular de ensino; universidades, faculdades, cursos técnicos, cursos pré-vestibulares e cursos preparatórios em geral; os eventos particulares que gerem aglomeração de pessoas, tais como: sessões de cinemas, bailes, shows, festas em casas noturnas, boates, casas de eventos e similares.

Também é proibido o acesso ao público aos clubes de lazer; eventos e competições esportivas, como futebol, vôlei e campeonatos, inclusive de iniciativa privada.

