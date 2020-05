Pesquisa diz que Marquinhos cresceu na pandemia

Uma pesquisa divulgada na segunda-feira (4), pelo Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa, mostra que o prefeito Marquinhos Trad (PSD), foi o único a crescer durante a pandemia na cidade de Campo Grande.

Trad, chegou aos 46.25% de intenção de votos. Em março, o atual prefeito tinha 40.75%, ou seja, um acréscimo de quase 6%. Adversários com maior potencial contra Marquinhos, como o deputado Capitão Contar (PSL) seguem com números parecidos ao do último levantamento.

Essa projeção traz alguns nomes, que provavelmente não serão candidatos, como o médico Ricardo Ayache (PSB). Outros candidatos, como os deputados estaduais Pedro Kemp (PT) e Márcio Fernandes (MDB), o federal Beto Pereira (PSDB), o empresário Paulo Matos (PSC) e o ex-secretário Marcelo Miglioli (Solidariedade), também seguem com percentuais não muito diferentes do mês de março.

A exposição de mídia de Marquinhos, todos os dias em rede, explicando medidas e ações contra o coronavírus, parecem estar fortalecendo o projeto de reeleição.

A pesquisa divulgada na segunda-feira foi realizada entre os dias 28 de abril e 2 de maio de 2020, quando 1200 pessoas foram entrevistadas. O levantamento tem o registro: MS-08097/2020. Veja o resultado:

A pesquisa realizada em março foi feita entre os dias 1º e 4 do mês citado, quando 1200 pessoas foram entrevistadas. O levantamento tem o registro: MS 03924/2020. Veja o resultado:

