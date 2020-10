Marquinhos tem 41% aponta Ibope

O candidato a reeleição pelo PSD, Marquinhos Trad, tem 41% das intenções votos para a prefeitura de Campo Grande, segundo a pesquisa Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), divulgada nesta sexta-feira (16), pela TV Morena.

O segundo colocado no levantamento é o procurador Sérgio Harfouche (Avante) que aparece com 11 %, seguido de Pedro Kemp (PT) que tem 6%. A delegada Sidneia Tobias (Podemos) tem 4% das intenções de votos.

Em seguida: Dagoberto Nogueira (PDT) e Vinicius Siqueira (PSL) 3%, Esacheu Nascimento (PP), João Catan (PL) e Marcelo Bluma (PV) 2%, Marcelo Miglioli (SD), Márcio Fernandes (MDB), Loester Trutis (PSL) 1%, Cris Duarte (PSOL), Paulo Matos (PSC), Guto Scarpanti (Novo) e Thiago Assad (PCO) 0%. Brancos e nulos somam 13% e 9% não souberam ou não opinaram.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 16 de outubro, quando 602 eleitores foram entrevistados. O levantamento está registrado no TER-MS com o número: MS-01902/2020.

Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas telefônicas, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 04 (quatro) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

