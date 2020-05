MC Gui está internado e aguarda resultado de teste do coronavírus

O funkeiro MC Gui está internado em um hospital em São Paulo com suspeita de ter sido contaminado com o novo coronavírus.



No instagram a mãe de Gui Claudia Baronesa, atualizou os fãs de seu filho sobre seu estado de saúde. "Ele está internado para a realização de exames e mais tarde vem falar com vocês. Ele não está bem nesse momento. Com dores fortes e não tem condições de falar, mas está medicado e de repouso aguardando para mais exames", disse nos Stories.



A namorada de MC Gui, Bia Michelle, publicou fotos do cantor no hospital e se declarou. "Te amo, meu amor. Vai ficar tudo bem".



MC Gui está fora da mídia desde o ano passado, quando se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao fazer bullying contra uma menina que filmou durante sua passagem pela Disney.





