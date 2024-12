Médico de Lula libera visitas de familiares ao presidente

Após passar por uma craniotomia de emergência na terça-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, mas já pode receber a visita de familiares nesta quarta-feira (11).

O presidente ainda está com um dreno inserido na cabeça, no entanto, o médico do presidente, Roberto Kalil Filho, liberou as visitas restritas de familiares.

Em boletim médico divulgado na manhã de hoje, o hospital detalha que o presidente evoluiu bem no pós-operatório imediato, sem intercorrências, e que “está lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem”.

O dreno que está na cabeça de Lula será mantido enquanto o presidente aguarda novos exames de rotina.

