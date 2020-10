Mega-Sena acumula e pagará R$ 38 milhões no sábado

Sarah Chaves, com informações do UOL

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.311 da Mega-Sena, realizado na quinta-feira (22) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

A estimativa do prêmio para o próximo concurso, que vai ocorrer no sábado (24), é estimado em R$ 38 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas poderão ser feitas até as 18h de sábado. Cada aposta custa R$ 4,50. Os números sorteados são: 03 - 05 - 09 - 35 - 43 - 60.

A quina (cinco números acertados) registrou 58 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 42.990,76. E a quadra (quatro números acertados) teve 5.162 apostas ganhadoras, com R$ 690,06 para cada uma.

