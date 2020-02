Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 120 milhões neste sábado

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

A Mega-Sena está acumulada há mais de 10 concursos e vai sortear na noite deste sábado (15) o prêmio estimado em R$ 120 milhões.

O concurso 2234 vai sortear as seis dezenas a partir das 20h, horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, na cidade de São Paulo (SP).

Os interessados em faturar a bolada por apostar até as 19h, também no horário de Brasília, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. Uma cartela, com seis dezenas marcadas, custa apenas R$ 4,50.

