Mega Sena de Verão deve sortear R$35 milhões

Jônathas Padilha, com informações da Uol

A Mega-Sena de Verão acumulou nessa terça-feira (21) e sorteará nesta quinta-feira (23) a quantia de R$ 32 milhões.

Nenhum dos apostadores acertou o concurso 2226 da Caixa Federal, que sorteou as dezenas 02 - 04 - 07 - 16 - 30 - 38.

Assim, acumulando o prêmio para cerca de R$ 35 milhões. Os interessados têm até as 19h, horário de Brasília, para fazer parte do concurso 2227.

O novo sorteio acontece ás 20h no Espaço Caixa, na cidade de São Paulo, e será transmitido ao vivo na internet pelo canal oficial do banco no Youtube.

