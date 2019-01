Mesa Diretora toma posse na Câmara Municipal

Os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande para o biênio 2019-2020 foram empossados nesta tarde, casa de leis da capital.

Os vereadores Prof. João Rocha (presidente), Cazuza (1º vice-presidente), Eduardo Romero (2º vice-presidente), Ademir Santana (3º vice-presidente), Carlão (1º secretário), Gilmar da Cruz (2º secretário) e Papy (3º secretário) vão dirigir os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa pelos próximos dois anos.

João Rocha afirmou que os vereadores iniciam “um novo ciclo”. “Do mesmo jeito que temos pontos de vista divergentes, nós sentamos e conversamos, nos reunimos, e acabamos nos entendendo, pois é isso que a população quer, discursou o presidente.

A Mesa Diretora foi eleita em sessão de eleição realizada no dia 5 de abril de 2018. Para o prefeito Marquinhos Trad, que participou da solenidade, não trata-se meramente de um ato formal. “Algumas pessoas entendem que esse ato é apenas formal, determinado por leis que regram a convivência do exercício da cidadania de uma cidade. Mas, para aqueles que têm a noção exata do princípio constitucional e da simetria do direito administrativo, sabe a importância da formalização de homens e mulheres que conduzem uma instituição autônoma e independente. Nós estamos dando um exemplo de respeito, maturidade e consciência. Há posicionamentos diferenciados, mas todos somos Campo Grande. Que Deus abençoe essa nova composição da mesa de trabalhos, pois nossa cidade merece voltar a ser feliz”, desejou.

Os trabalhos legislativos retornam normalmente no próximo dia 4 de fevereiro, com a Sessão Inaugural de abertura da 3ª sessão legislativa da 10ª legislatura

