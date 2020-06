“Meu pai só fala merda", diz filho de Neymar após jogador falar palavrão

Priscilla Porangaba, com informações do R7

O filho do jogador Neymar, Davi Lucca, de oito anos de idade, deu o que falar na rede social, na tarde de quinta-feira (4) após repreender o próprio pai.

Enquanto Neymar jogava videogame, o craque acabou soltando alguns palavrões durante a partida como “Chupa” e “Filha da p*ta”, entre outros.

Na sequencia, o herdeiro do craque do PSG da sua relação com a influenciadora Carol Dantas, não gostando nada de ouvir o pai falando as palavras baixas, disparou: “Galera, meu pai tá gritando e esquece o que ele disse, o que ele fala, ele só fala merda”.

E continuou: “Tudo que é inapropriado, ele fala, mas ele é um adulto e fala o que quiser. E a maioria que ele fala é inapropriado para eu ouvir ou para pessoas menores de idade”.

O áudio vazado foi publicado pelo perfil Gossip do Dia no Instagram.

Deixe seu Comentário

Leia Também