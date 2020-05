Mãe de Neymar reata com modelo e compra flat para ele, diz jornal

Priscilla Porangaba, com informações do Extra

Nadine Gonçalves e Tiago Ramos estão juntos novamente. Após terminar o namoro com o modelo de 22 anos, na semana passada, logo após vir à tona que o rapaz é acusado de agredir uma ex-namorada na Espanha, Nadine contrariou o desejo da família e acabou voltando atrás da decisão.

As informações são do jornal Extra. Tiago segue morando num flat alugado por Nadine em Santos, no litoral paulista, e tem frequentado a mansão dela, mesmo a contragosto dos parentes da namorada.

Segundo o jornal, ela segue apaixonadíssima pelo modelo e já sabia do envolvimento dele com a espanhola Rita Cumplido, 44 anos, que acusou o rapaz de tê-la agredida fisicamente em outubro do ano passado, durante uma briga entre os dois. Rita chegou a denunciar Tiago à polícia. Foi logo após esse episódio que ele e Nadine se conheceram. O romance segue firme e forte, mas sem ostentação nas redes sociais e bem longe da imprensa.

O jornal afirma que o fim de semana da reconciliação foi quente e intenso. Nadine está tão apaixonada que cogita até casamento com o bonitão.

