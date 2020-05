Jovem desobre plano de narcotráfico do namorado e é mantida em cárcere

Uma jovem, de 20 anos, foi mantida em cárcere pelo namorado Richard Franklin Tavares Cavalheiro, de 22 anos, em Campo Grande, depois de discussão em que ela descobriu conversa dele com um amigo, em que combinavam transação de tráfico de drogas internacional.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o fato foi descoberto às 2h45, a partir de várias ligações em que relatavam que uma mulher gritava pedindo socorro em apartamento no Condomínio Reinaldo Busanelli, no Jardim Campo Nobre.

No local, a equipe chegou ao apartamento de homem e encontrou a jovem. Ela disse que estava indo com ele para o local e, no caminho, manuseava o celular dele quando viu as mensagens trocadas com o amigo falando sobre tráfico de drogas.

Os dois discutiram e, já no apartamento, ele a forçou a entrar, dizendo que ela só sairia o dia seguinte. A jovem foi trancada no quarto. Da janela, conseguiu fazer contato com a vizinha e pediu socorro.

Por conta da briga, ela apresentava escoriações e arranhões nos braços, costas e pulso esquerdo. Ele, lesões no pescoço, rosto, ombro e barriga. O homem foi preso e imobilizado pelos militares.

Na delegacia, foi constatado que a mulher já havia registrado boletim de violência doméstica contra ele, no dia 9 de janeiro deste ano, e garantido medida protetiva. Porém, como reatou o relacionamento, perdeu a eficácia. Agora, pediu novamente a medida de segurança contra ele.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado no Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

