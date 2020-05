Mulher leva facada de “ex-amiga” por causa de namorado

Uma briga envolvendo duas mulheres e motivada por ciúmes termina na delegacia, a autora chegou a ameaçar a vítima com uma faca. A briga aconteceu em frente a 2° Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande, nesta terça-feira (05).

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas se consideram ex-amigas e a briga começou, supostamente, por ciúmes do atual namorado da vítima.

Segundos relatos da vítima ela chegou a receber golpes de faca no pescoço, mas não é revelada qual a gravidade do ferimento.

Ela foi até a delegacia para relatar o caso que foi registrado como lesão corporal. A vítima revelou desejar o andamento da ação contra a autora.

