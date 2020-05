"Namorado" de Gugu entra na Justiça para reconhecimento de união estável

Priscilla Porangaba, com informações do R7

A briga pela herança bilionária do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro do ano passado, ganhou mais um personagem. Além dos filhos, da mãe e da ex-companheira do apresentador, agora o chef de cozinha Thiago Salvático entrou na Justiça para obter parte dos valores deixados.

Ele seria o namorado de Gugu e pede reconhecimento de união estável homoafetiva e partilha de bens cumulados durante o período em que estiveram juntos.

Segundo o portal Notícias da TV, na ação protocolada na 9ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, o chef garante ter se relacionado com o apresentador por mais de sete anos, e que por três anos levavam uma vida conjugal.

De acordo com a publicação, os advogados do chef detalharam no processo, que contém mais de 100 páginas, a história da relação entre os dois, que teria iniciado em novembro de 2011.

O documento conta que Thiago e Gugu se conheceram em um voo entre São Paulo ao Rio de Janeiro. Por terem se sentado lado a lado na viagem, foram conversando durante o trajeto e trocaram e-mails assim que desembarcaram. Somente em fevereiro de 2012 o apresentador enviou a primeira mensagem, e a partir daí passaram a se falar diariamente por telefone.

Foram anexados ao processo comprovantes das inúmeras viagens que fizeram juntos ao redor do mundo. O processo lista mais de 40 destinos, como Espanha, Ilhas Maldivas, Dubai, Finlândia, Áustria, África do Sul, México e França. Diversas fotos dos dois juntos também constam no processo.

Ainda de acordo com o Notícias da TV, a defesa incluiu ainda trechos de inúmeras conversas que tiveram por meio do aplicativo WhatsApp. Nos textos constam os apelidos carinhosos do casal: "Paxtel" e "Poxinha".

Deixe seu Comentário

Leia Também