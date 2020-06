Áudio - Após suposta agressão, Neymar xinga namorado da mãe de “viadinho”

Neymar é protagonista de um áudio vazado onde é possível ouvi-lo xingar seu “padrasto” com diversas ofensas homofóbicas, junto com seus parcas”, os xingamentos teriam ocorridos pois o jogador acredita que o namorado da mãe teria tentado agredi-la com um soco.

No dia 02 de junho, Tiago Ramos, namorado da mãe de Neymar, teve que ser socorrido de ambulância ao ter o braço gravemente ferido. No áudio vazado, Neymar diz aos amigos que a mãe mentiu para a família ao dizer que o padrasto havia tropeçado da escada e caído no vidro.

Segundo o jogador, isso seria algo impossível, se analisado a distância entre a escada citada e o vidro onde Tiago teria sofrido o acidente, ele chegam a dizer que existe uma mesa no meio do caminho que impediria o contato com o vidro.

É nítido o descontentamento de Neymar com o fato e com Tiago, acreditando que ele teria tentado agredir a mãe com um soco, mas errado o golpe, Neymar o chama de “viadinho” e “da o c do carlo”.

Neymar ainda diz que estava preocupado com a mãe e que pediu para um amigo ir vê-la e saber se estava tudo, o áudio vazado pelo colunista Leo Dias não tem data.

