Meu Pai tem Nome: Mutirão para reconhecimento de paternidade acontece neste sábado

A terceira edição do mutirão para reconhecimento de paternidade “Meu Pai tem Nome” realizado pela Defensoria Pública de MS acontece neste sábado (17), na Capital e interior.

De acordo com dados do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), de janeiro deste ano até o início do mês de agosto, Mato Grosso do Sul já registrou mais de 1.700 filhas e filhos apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento.



“Nesta edição do Meu Pai Tem Nome serão realizadas ações para reconhecimento de paternidade, realização de exames de DNA e atividades de educação em direitos, com uma programação voltada à efetivação do direito fundamental de filiação”, revela o coordenador.



Conforme o coordenador do Núcleo da Família, defensor público Carlos Felipe Guadanhim Bariani, o projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) que auxiliará no reconhecimento de paternidade de cada estado.



“Ter o nome do pai oficialmente em seus registros é algo de extrema importância, não apenas pela oportunidade de um possível convívio familiar, mas porque isso, hoje, define questões que, antes, não eram urgentes, mas

O coordenador lembra que possuir o nome do genitor no documento auxilia na obtenção do pagamento de uma pensão alimentar ou até mesmo garantir a condição de herdeiro.



Para receber o serviço, a pessoa interessada deverá agendar o atendimento, por meio do portal institucional da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul ou ir pessoalmente às unidades da unidade da Defensoria Pública.



Serviço

Mutirão “Meu Pai tem Nome”

Data: 17/ 08 (sábado)

Horário: Das 8h às 12h

Local: Unidade Belmar, na Rua Arthur Jorge, n.º 779, Centro, Campo Grande

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também